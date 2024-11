Άμστερνταμ: Δέκα συλλήψεις για τις επιθέσεις σε οπαδούς της ισραηλινής ομάδας Μάκαμπι

«Αντισημίτες εγκληματίες επιτέθηκαν σε επισκέπτες στην πόλη μας, σε ενέργειες [του τύπου] hit-and-run», είπε η Χαλσέμα, η οποία ανακοίνωσε απαγόρευση των διαδηλώσεων στην πόλη για τρεις ημέρες αρχής γενομένης από σήμερα και έδωσε στην αστυνομία έκτακτες εξουσίες για ελέγχους στον δρόμο.

Στο μεταξύ, όλοι οι Ισραηλινοί για τους οποίους δεν υπήρχαν νέα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Μακάμπι-Άγιαξ χθες βράδυ στο Άμστερνταμ έχουν εντοπιστεί, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Dozens of Arrests have been made so far by Police in Amsterdam, with at least 25 Jewish Soccers Fans said to have been Injured. However, Dutch Authorities have stated that claims made on Social Media of Kidnappings are False, though several Phones have been Stolen. pic.twitter.com/gAxgngl0Ts