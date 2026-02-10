Αν. ΥΠΕΞ Ρωσίας: Η Μόσχα χρειάζεται επίσης εγγυήσεις ασφαλείας, χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με την Ουκρανία - Real.gr

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του, πρέπει να περιλαμβάνει και εγγυήσεις ασφαλείας για τη Μόσχα, δήλωσε ο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Αναγνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας, όμως καθοριστικός παράγοντας είναι, φυσικά, και η ασφάλεια της Ρωσίας», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο, μιλώντας στο ρωσικό μέσο Izvestia.

Όπως υπογράμμισε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν να αναφερθούν σε εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία, στοιχείο το οποίο χαρακτήρισε «κεντρικό» για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. «Χωρίς αυτό, καμία συμφωνία δεν είναι εφικτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία ειρήνης, οι δύο πλευρές κατέληξαν στην πρώτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου έπειτα από πέντε μήνες, κατά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, το εύρος του ελέγχου της Ρωσίας σε ουκρανικά εδάφη, καθώς και ένα σχέδιο μεταπολεμικής ανοικοδόμησης για το Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα σχετικά έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας είναι έτοιμα.

Σύμφωνα με το Izvestia, ο Γκρούσκο παρουσίασε και τα βασικά στοιχεία που, κατά τη ρωσική πλευρά, θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι εγγυήσεις ασφαλείας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται: η απαγόρευση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η απόρριψη οποιασδήποτε ανάπτυξης στρατευμάτων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία,

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε νέο γύρο συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Reuters