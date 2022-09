Aναβρασμός στο Ιράν: Αναφορές για τουλάχιστον 54 νεκρούς στις διαδηλώσεις για τη Μάχσα Αμινί

Στο εξωτερικό, διαδηλώσεις υπέρ του κινήματος στο Ιράν οργανώθηκαν το Σάββατο σε πολλές χώρες – στον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Χιλή, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Ιράκ.

Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τους πρεσβευτές της Βρετανίας και τη Νορβηγίας για «εξηγήσεις», όπως μετέδωσε ο ημιεπίσημο πρακτορείο ISNA. Ο Βρετανός πρεσβευτής κλήθηκε με αφορμή τον «εχθρικό χαρακτήρα» ιρανόφωνων μέσων ενημέρωσης που εδρεύουν στο Λονδίνο ενώ εκείνος της Νορβηγίας με αφορμή την «παρέμβαση» του προέδρου του κοινοβουλίου της χώρας στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν πέθανε η Μαχσά Αμινί, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη επειδή φορούσε «ακατάλληλη ενδυμασία», δεν τηρούσε δηλαδή τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα. Είναι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά από εκείνες του Νοεμβρίου του 2019, οι οποίες προκλήθηκαν από την αύξηση της τιμής της βενζίνης εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τότε, είχαν σκοτωθεί 230 άνθρωποι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό ή περισσότεροι από 300, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

The era of impunity for the leaders of the Iranian regime and their mercenaries is over. #MehsaAmini 's murder ignited the powder keg and targeted the Iranian people's desire to overthrow the mullahs' authoritarian regime. #????_????? #MahsaAmini pic.twitter.com/W0exenuw5L

Με βάση τον επίσημο απολογισμό για τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους – διαδηλωτές και άνδρες των δυνάμεων της τάξης. Η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights που εδρεύει στο Όσλο κάνει λόγο για τουλάχιστον 54 διαδηλωτές νεκρούς.

Χαρακτηρίζοντας «ταραχές» τις διαδηλώσεις, ο υπερσυντηρητικός πρόεδρος Ραϊσί κάλεσε το Σάββατο «τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν με αποφασιστικότητα εναντίον εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας και του λαού». Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι «είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ των διαδηλώσεων και της διατάραξης της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας».

demonstrations in Tehran and Hamadan, which were not covered by the Western media...

Why?

because this demonstration expresses support for the government and is pro for the implementation of Islamic law in Iran, especially the mandatory hijab#IranProtests#Iran#Hijabpic.twitter.com/ZfE4WfOkZf