Aναβρασμός στο Ιράν: Οργή λαού για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά - Πάνω από 30 οι νεκροί των διαδηλώσεων - Βίντεο

Όμως τα χειρότερα φαίνεται ότι έρχονται, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να καλούν σε αντιδιαδήλωση στην Τεχεράνη. Με το σύνθημα «Πορεία ενάντια στο χάος» η διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε όλη την επαρχία της Τεχεράνης μετά την προσευχή της Παρασκευής. Στην αφίσα εμφανίζονται χέρια Ιρανών να ενώνονται πάνω από τις φλόγες των διαδηλώσεων.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τις δικαστικές αρχές να προσάγουν «όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες», σε ανακοίνωσή τους που εκδόθηκε σήμερα.

«Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας προς την οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσας Μαχσά Αμινί και έχουμε ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να εντοπίσουν όσους διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στους δρόμους, αλλά και όσους θέτουν σε κίνδυνο την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας, και να τους αντιμετωπίσουν αποφασιστικά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τι λέει ο πατέρας της Μαχσά Αμινί

Ο Αμχάντ Αμιντί, του οποίου η κόρη πέθανε μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία των ηθών γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της, έσπασε τη σιωπή του. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να τον αφήσουν να δει την κόρη του μετά τον θάνατό της.

This is incredible - Iranians are fighting back like I’ve never seen before.pic.twitter.com/06zKSUBaeJ