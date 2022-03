Αναφορές για βομβαρδισμό σε τζαμί με 80 αμάχους στη Μαριούπολη

Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες κατέστρεψαν σήμερα το πρωί μια ουκρανική αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Βασίλκιβ, στην περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. Οι ρουκέτες έπληξαν επίσης μια αποθήκη πυρομαχικών, δήλωσε η δήμαρχος του Βασίλκιβ Ναταλία Μπαλασίνοβιτς.

Russian ???? troops are shelling in #Mariupol, the local #Mosque Sultan Suleiman in particular, said the advisor of Mariupol’s mayor Petro Andriushenko.

86 citizens of Turkey ???? are hiding in that mosque, 34 of them are children.#StandWithUkraine ??????????#UkraineRussianWarpic.twitter.com/JJepRHSmCZ