Αναφορές για ρωσική ίλη αρμάτων μέσα στο Κίεβο - Οι Ουκρανοί τρέχουν να σωθούν στα καταφύγια - Βίντεο

Σφοδρές μάχες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στις βόρειες συνοικίες του Κιέβου

Την ίδια ώρα, το BBC μεταδίδει ότι ουκρανικά τεθωρακισμένα μπήκαν στο Κίεβο για να προστατεύσουν την πόλη από την επέλαση των ρωσικών αρμάτων μάχης.

Παράλληλα, ο στρατός της Ρωσίας δήλωσε ότι απέκλεισε το Κίεβο από τη δυτική πλευρά και κατέλαβε το στρατηγικό αεροδρόμιο Χοστομέλ έξω από την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

LATEST: Ukrainian forces are still in control of Kyiv, the Defense Ministry said. The most dangerous fighting is coming from the direction of Hostomel, the site of a military airport northwest of the capital https://t.co/rD7hJ2Ublz