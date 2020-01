Αναφορές για συντριβή αεροσκάφους στο Αφγανιστάν - Τι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ

Aεροσκάφος συνετρίβη στην επαρχία Γάζνι του κεντρικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Αεροσκάφος τύπου Boeing που ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Ariana συνετρίβη στο Σάντο Χελ της περιοχής Ντεκ Γιακ της επαρχίας Γκαζνί περί τις 13.10 τοπική ώρα» δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 83 άτομα σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Ariana Afghan Airlines denies the government information that their aircraft has been involved in a crash. pic.twitter.com/875DZYBjkL

Ariana Airlines says plane that crashed in Afghanistan was not one of their aircraft https://t.co/UwLKVlS45S — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 27, 2020

Αργότερα, πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής αφγανικής αεροπορικής εταιρείας Ariana αρνήθηκε την πληροφορία ότι ένα από τα αεροπλάνα της έχει συντριβεί.

«Υπήρξε συντριβή αεροσκάφους, αλλά αυτό δεν ανήκει στην Ariana, διότι οι δύο πτήσεις της από την Χεράτ στην Καμπούλ και από την Χεράτ στο Δελχί είναι ασφαλείς», είπε.