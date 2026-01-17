Ανακοινώθηκε η σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα - Συνεδρίασε η μεταβατική επιτροπή - Real.gr

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απόψε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Σε αυτό θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

«Κάθε μέλος του Συμβουλίου θα εποπτεύει ένα καθορισμένο χαρτοφυλάκιο κρίσιμης σημασίας για τη σταθεροποίηση και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία στη Γάζα και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη διακυβέρνησης, τις περιφερειακές σχέσεις, την ανασυγκρότηση, την προσέλκυση επενδύσεων, μεγάλης κλίμακας χρηματοδότηση και την κινητοποίηση κεφαλαίων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Ακόμα ο Λευκός Οίκος γνωστοποίησε ότι δημιουργήθηκε επίσης μία δεύτερη επιτροπή ανώτερων αξιωματούχων, η οποία ονομάζεται Εκτελεστική Επιτροπή για τη Γάζα, θα «συμβάλει στην υποστήριξη της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και στην παροχή των καλύτερων υπηρεσιών που προωθούν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία του λαού της Γάζας».

Τα μέλη αυτής της δεύτερης επιτροπής θα είναι οι Γουίτκοφ, Κούσνερ, Μπλερ, Ρόουαν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο ανώτερος διπλωμάτης του Κατάρ, Αλί Θαούαντι, ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, Χασάν Ρασάντ η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ, Ριμ αλ Χασίμι, ο Ισραηλινο-Κύπριος επιχειρηματίας Γιακίρ Γκαμπάι, η πρώην συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Σίγκριντ Κάαγκ και ο Νικολάι Μλαντένοφ, πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή.

«Με αυτή την ιδιότητα, θα ενεργεί ως σύνδεσμος επί τόπου μεταξύ του Συμβουλίου Ειρήνης και της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG)», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Ο Μλάντενοφ «θα υποστηρίξει την εποπτεία του Συμβουλίου σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Γάζας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον συντονισμό μεταξύ των πολιτικών και των ασφαλείας πυλώνων», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά η μεταβατική επιτροπή που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας

Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το έργο της στο Κάιρο, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε ένα μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, που αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, παρέστη επίσης στη συνεδρίαση.

Τα μέλη της επιτροπής θα συνεδριάσουν ξανά σήμερα, Σάββατο, πρόσθεσε αυτό το μέλος της που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Ελπίζουμε (να πάμε) στη Γάζα την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Γάζα. Σύμφωνα με το ίδιο μέλος της επιτροπής, προτεραιότητά της θα είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική», επέμεινε.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε επισήμως την Τετάρτη, όταν ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και θα διοικήσει προσωρινά τον θύλακα, υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος του οποίου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ.

Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα βασιστεί κυρίως στο αιγυπτιακό, αραβοϊσλαμικό σχέδιο, ανέφερε ο πρόεδρός της, Άλι Σάαθ, μηχανικός και πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι al-Qahera News. Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, σε απάντηση για το τότε σχέδιο του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τον θύλακα και να τον μετατρέψει στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού εκδιώξει τους κατοίκους. Το αιγυπτιακό σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των 2 εκατομμύριων κατοίκων της αλλού.

«Το θέμα της στέγασης είναι πολύ σημαντικό, αφού καταστράφηκε το 85% των κατοικιών», είπε ο Σάαθ, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους οι Παλαιστίνιοι «που κάθονται σε σκηνές που τις παίρνει ο αέρας».

Για τον σκοπό αυτόν θα εισαχθούν στη Γάζα 200.000 προκατασκευασμένες μονάδες και θα μοιραστούν σε οργανωμένους καταυλισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας, είπε ένα άλλο μέλος της επιτροπής, ο Ομάρ Σαμάλι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, Times of Israel