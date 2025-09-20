Ανάλυση Le Monde: Η Ρωσία κλιμακώνει τις προκλήσεις και δοκιμάζει τις αντοχές του ΝΑΤΟ - Real.gr

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 παραβίασαν, την Παρασκευή τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Ταλίν, εν μέσω μιας ολοένα και πιο τεταμένης ατμόσφαιρας στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Σε ανάλυσή της, η Le Monde σημειώνει ότι σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Εσθονίας, τα μαχητικά πέταξαν χωρίς σχέδιο πτήσης, με κλειστά transponders και καμία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του Ταλίν. Η Εσθονία, που στερείται δικής της πολεμικής αεροπορίας, βασίζεται αποκλειστικά στην αεροπορική αστυνόμευση του ΝΑΤΟ. Στο επεισόδιο της Παρασκευής, ιταλικά F-35 που συμμετέχουν στη νατοϊκή αποστολή Baltic Air Policing απογειώθηκαν άμεσα για αναχαίτιση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα κατήγγειλε ότι πρόκειται για την πέμπτη παραβίαση από ρωσικά αεροσκάφη μέσα στο 2025. «Πρέπει να απαντήσουμε με αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και με πολιτική και οικονομική πίεση κατά της Ρωσίας», δήλωσε.

Ανησυχίες για τις αδυναμίες του ΝΑΤΟ

Η Συμμαχία χαρακτήρισε το περιστατικό «νέο παράδειγμα επικίνδυνης ρωσικής συμπεριφοράς».

Παράλληλα, στρατιωτικοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι οι πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών στην περιοχή είναι συχνές λόγω του στενού εναέριου διαδρόμου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Καλίνινγκραντ.

Ωστόσο, η έλλειψη επαγγελματισμού ή η εσκεμμένη πρόκληση δημιουργούν αβεβαιότητα και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή κλιμάκωσης.

Η Εσθονία και η Πολωνία έχουν ήδη ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση βάσει του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής κατά κράτους-μέλους.

Το αίτημα δείχνει την ανησυχία των χωρών της Βαλτικής για τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Συμμαχίας στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, όπου οι ανάγκες αυξάνονται αλλά οι πόροι παραμένουν περιορισμένοι.

Στρατιωτικές ασκήσεις

Το επεισόδιο συνέπεσε με μεγάλης κλίμακας ασκήσεις. Η Ρωσία ολοκλήρωσε στις 16 Σεπτεμβρίου την τετραετή άσκηση «Zapad» στη Λευκορωσία, με συμμετοχή 15.000 στρατιωτών, προσομοίωση χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων και παρουσία στρατευμάτων από Ιράν, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο αλλά και για πρώτη φορά μικρού ινδικού αποσπάσματος.

Η συμμετοχή της Ινδίας θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς μέχρι σήμερα τηρούσε ουδέτερη στάση απέναντι στον πόλεμο.

Την ίδια στιγμή, το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται για την άσκηση «Neptune Strike» στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, με συμμετοχή σκανδιναβικών και γερμανικών ναυτικών δυνάμεων και την παρουσία του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford.

Κλιμάκωση με άγνωστη πρόθεση

Η Μόσχα διέψευσε την παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε είσοδος στον εσθονικό εναέριο χώρο. Παρά τις ρωσικές διαψεύσεις, η ένταση παραμένει.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοια περιστατικά λειτουργούν ως μήνυμα ισχύος και δοκιμή αντοχών προς το ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου.

Η Εσθονία και οι υπόλοιπες βαλτικές χώρες, χωρίς ισχυρή δική τους αεράμυνα, αναζητούν μεγαλύτερη εμπλοκή των συμμάχων, θεωρώντας ότι οι κινήσεις της Ρωσίας δεν περιορίζονται μόνο στην Ουκρανία, αλλά στοχεύουν συνολικά την ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης.