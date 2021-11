Ανάλυση CNN: Γιατί η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, ενώ ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει

Πώς οι ανεμβολίαστοι δεν βοηθούν να σπάσει η «αλυσίδα» της μετάδοσης, αλλά αντίθετα ενισχύουν την εξάπλωση.

Το CNN επιχειρεί να αναλύσει τους λόγους που η Ευρώπη διανύει το τέταρτο κύμα της πανδημίας, παρόλο που οι εμβολιασμοί στις περισσότερες χώρες έχουν προχωρήσει κατά μεγάλο ποσοστό, την ώρα που ήδη αρκετά κράτη βρίσκονται κάτω από νέους περιορισμούς υπό τον φόβο του lockdown. Και όλα αυτά, την ώρα που η μάσκα και οι αποστάσεις έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας, με τον ΠΟΥ να προειδοποιεί για 500.000 θανάτους μέχρι τον Μάρτιο, εκπέμποντας SOS.

Τα σημάδια σε Αυστρία και Γερμανία όπου τα κρούσματα έχουν εκτοξευτεί στα ύψη τις τελευταίες ημέρες δείχνουν τους κινδύνους του εφησυχασμού. Η Αυστρία θα μπει σε γενικό lockdown τη Δευτέρα, λίγες ημέρες αφότου επέβαλε μερικό lockdown σε μη εμβολιασμένους.

«Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η κόπωση από τον κορωνοϊό. Ο κόσμος έχει πραγματικά κουραστεί από την πανδημία», υποστηρίζουν ειδικοί.

Σύμφωνα με το άρθρο που υπογράφει ο Rob Picheta με τον τίτλο ''Europe is learning a crucial lesson-vaccines work, but they alone won't stop Covid now'', το αρχικό πρόγραμμα εμβολιασμού στην Ευρώπη επιταχύνθηκε γρήγορα τους πρώτους μήνες του 2021, αλλά τα κράτη έρχονται τώρα αντιμέτωπα με τη σταδιακή μείωση της ανοσίας αυτών των δόσεων.

Δυο μελέτες που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσαν πως η ανοσολογική προστασία που προσφέρεται από δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer για τον κορωνοϊό, αρχίζει να μειώνεται μετά από περίπου δύο μήνες, αν και η προστασία από σοβαρές ασθένειες, νοσηλεία ή και θάνατο, παραμένει ισχυρή. Μελέτες έχουν δείξει παρόμοια αποτελέσματα και για τα εμβόλια της AstraZeneca και της Moderna.

Βέβαια, οι ειδικοί τονίζουν πως η προστασία από σοβαρές ασθένεις και θανάτους παραμένει ισχυρή σε άτομα που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη αναμνηστική δόση.

Την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από το πόσο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό εμβολιασμού μιας χώρας, οι ειδικοί επιμένουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, πως τα εμβόλια από μόνα τους δεν πρόκειται να σταματήσουν τον Covid-19.

«Το εμβόλιο ελέγχει τους θανάτους – αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ένας ιός που έχει καθιερωθεί ως ενδημικός και σε ορισμένες χώρες έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από άλλες επειδή υπήρξαν λιγότερο αυστηροί έλεγχοι» υποστηρίζει ο David Heymann, πρώην διευθυντικό στέλεχος του τμήματος μολυσματικών ασθενειών του ΠΟΥ και καθηγητής στο London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών εμβολιασμού 70% με 80% είναι τεράστια, λένε οι ειδικοί, επειδή κάθε επιπλέον εκατοστημόριο απομονώνει περαιτέρω τον ιό και μειώνει την πίεση στα νοσοκομεία.

Επιπλέον, δεδομένης της μεταδοτικότητας της παραλλαγής Δέλτα, αλλά και των υπόλοιπων μεταλλάξεων, καμία χώρα δεν μπορεί πραγματικά να θεωρήσει ότι είναι «υψηλά εμβολιασμένη», καθώς έως ότου εμβολιαστεί ένα ποσοστό της τάξης του 90% και άνω του συνολικού πληθυσμού, οι μη εμβολιασμένοι θα εξακολουθούν να οδηγούν την μετάδοση.