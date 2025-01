Ανάλυση FT: Θα στείλει η Ευρώπη χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία;

Η ιδέα χερσαίας ενίσχυσης της Ουκρανίας διατυπώθηκε δημόσια πριν από ένα χρόνο από τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν, με τη Γερμανία και την Πολωνία να την απορρίπτουν ως «ανέφικτη και επικίνδυνη».

Συμμαχία προθύμων με τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία έχει ήδη συσταθεί ενώ υπέρ δηλώνουν και τα κράτη της Βαλτικής. Συνομιλίες είναι σε εξέλιξη σε συνάρτηση με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» που ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνοντας ανοικτός σε προσπάθεια εκεχειρίας την οποία ο Τραμπ δείχνει να ζητά από τη Μόσχα.

Όπως επισήμανε από την πλευρά του Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο: «Δεν πρόκειται μόνο για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Εάν η Ρωσία πετύχει με την επιθετικότητά της, θα επηρεαστούμε όλοι για πολύ καιρό».

