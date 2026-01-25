Αναρριχητής σκαρφάλωσε σε ουρανοξύστη 101 ορόφων χωρίς σκοινιά σε live μετάδοση - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Alex Honnold, διάσημος για την εξωπραγματική του αναρρίχηση χωρίς σχοινιά, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τολμηρή ανάβαση στον ουρανοξύστη Taipei 101, ύψους 508 μέτρα, σε ζωντανή μετάδοση του Netflix.

Η εκδήλωση, που ονομάστηκε Skyscraper Live, είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχίες για την ασφάλεια, δεδομένου ότι ο Honnold δεν χρησιμοποίησε κανένα προστατευτικό εξοπλισμό, αφήνοντας τον κόσμο να παρακολουθεί μία προσπάθεια που φαινόταν αδύνατη για τον μέσο άνθρωπο.

Αναρρίχηση ουρανοξύστη σε Live μετάδοση

Μετά από τρεις μήνες εντατικής προπόνησης και προετοιμασίας, ο Honnold ξεκίνησε από τη βάση του κτιρίου και ανέβηκε στους 508 μέτρα ύψος, κινούμενος με απόλυτη ψυχραιμία και συγκέντρωση. Η ανάβαση διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα, όπως είχαν προβλέψει πολλοί στοιχηματικοί πάροχοι, και ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα περιστατικό, αφήνοντας κοινό και κριτικούς με το στόμα ανοιχτό.

Η ψυχολογική του προετοιμασία, που περιλάμβανε οπτικοποιήσεις, και ελεγχόμενες δοκιμαστικές αναρριχήσεις με σχοινί, φαίνεται πως απέδωσε καρπούς, καθώς ο Honnold αντιμετώπισε με επιτυχία όλες τις προκλήσεις της διαδρομής.

Η αρχιτεκτονική δομή του Taipei 101, με τα χαρακτηριστικά τμήματα σε σχήμα «μπαμπού κουτιού» και τα μπαλκόνια κάθε οκτώ ορόφους, προσέφερε φυσικές ευκαιρίες για σύντομη ανάπαυση, γεγονός που διευκόλυνε τον Honnold να διαχειριστεί την αντοχή του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης. Ο ίδιος τόνισε ότι η πρόκληση ενός ουρανοξύστη δεν έγκειται σε μία μεμονωμένη δύσκολη κίνηση, αλλά στη συνολική φυσική και ψυχική αντοχή, καθώς η διαδρομή απαιτεί σταθερότητα, συγκέντρωση και διαρκή ισορροπία.

Σημαντικό ρόλο στην ασφαλή ολοκλήρωση της προσπάθειας έπαιξε η ομάδα παραγωγής, η οποία περιλάμβανε έμπειρους αναρριχητές, πρώην αθλητές και ειδικούς σε φυσική και μηχανική. Η ζωντανή μετάδοση περιελάμβανε προειδοποιήσεις για το κοινό και καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ώστε να είναι δυνατή η διακοπή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, ο Honnold παρέμεινε σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα της κάμερας, εξασφαλίζοντας συντονισμό και ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.