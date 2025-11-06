Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Άνδρας κατέρρευσε μπροστά στον Τραμπ σε live μετάδοση - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ηγετικό στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας κατέρρευσε μέσα στο Οβάλ Γραφείο, δίπλα στον Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης (6/11), στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα τις εκπτώσεις που θα προσφέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Elli Lilly σε σκευάσματα αδυνατίσματος.

Τη στιγμή των ανακοινώσεων σε live μετάδοση η κάμερα καταγράφει ξαφνικά τον Γκόρντον Φίντλεϊ, στέλεχος της Novo Nordisk, να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει δίπλα στον Τραμπ.

Πληροφορίες από τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Φίντλεϊ έλαβε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, αν και δεν προσδιορίστηκε η κατάσταση της υγείας του μετά το περιστατικό.

Δείτε τη στιγμή που άνδρας καταρρέει δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο: