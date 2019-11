Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ από λανθασμένο συναγερμό για απόπειρα αεροπειρατείας

Τελικά όπως ανακοίνωσε η Air Europa επρόκειτο για λάθος συναγερμό, ο πιλότος «ήθελε να εξηγήσει σε έναν εκπαιδευόμενο τι σημαίνουν όλοι οι κωδικοί». Στη συνέχεια, το κουμπί πιέστηκε τυχαία και προκλήθηκε συναγερμός που ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα αεροπειρατείας.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize.