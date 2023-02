Αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλες οι πτήσεις προς Αγ. Πετρούπολη - Εντοπίστηκε άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Πούλκοβα θα παραμείνει κλειστός ως τις 13:20 (12:20), επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Baza, που το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει, ιπτάμενο αντικείμενο «άγνωστης ταυτότητας» εντοπίστηκε στην περιοχή και απογειώθηκαν εσπευσμένα καταδιωκτικά για αναγνώριση ή/και αναχαίτιση.

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n