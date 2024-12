Αναταράξεις στο στρατόπεδο Τραμπ: Μασκ και Ραμασουάμι υπέρ της βίζας για ξένους εργαζομένους

Όπως μεταδίδει το CNN, o Μασκ και ο Ραμασουάμι, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τον Τραμπ να ηγηθούν του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης, υπερασπίστηκαν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν εργαζόμενους με βίζες H-1B, υποστηρίζοντας ότι οι τεχνολογικές εταιρείες — περιλαμβανομένων αυτών που ανήκουν στον Μασκ — εξαρτώνται από ξένους εργαζόμενους για τη λειτουργία τους. Ωστόσο, το μήνυμά τους ενόχλησε μερικούς από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι περιμένουν από την κυβέρνηση του να επιβάλει περιορισμούς στη μετανάστευση και να προωθήσει την αμερικανική εργασία.

Ο Τραμπ είχε περιορίσει την πρόσβαση σε βίζα για ξένους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και είχε επικρίνει το πρόγραμμα H-1B σε προηγούμενες δηλώσεις του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για το 2024, ο Τραμπ έδειξε μια διάθεση να νομιμοποιήσει κάποιους αλλοδαπούς εργαζόμενους αν αποφοίτησαν από αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Μασκ δήλωσε ότι οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες χρειάζονται «διπλάσιο» αριθμό μηχανικών από αυτούς που εργάζονται σήμερα στην Αμερική και συνέκρινε τα οφέλη του προγράμματος με την ομάδα επαγγελματικού αθλητισμού που προσλαμβάνει τα καλύτερα ταλέντα από όλο τον κόσμο.

«Αν θέλεις η ΟΜΑΔΑ σου να κερδίσει το πρωτάθλημα, πρέπει να προσλάβεις τα κορυφαία ταλέντα, όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό επιτρέπει σε όλη την ΟΜΑΔΑ να κερδίσει», έγραψε ο Μασκ στο X.

Trump gets it.

Donald Trump: “If you graduate from a U.S. college—two-year, four-year, or doctoral—you should automatically get a green card to stay.

Too often, talented grads are forced to leave and start billion-dollar companies in India or China instead of here.

That… pic.twitter.com/ElpR8PFk7h