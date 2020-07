Αναταραχή στην Άγκυρα μετά την ηχηρή παρέμβαση Πομπέο για την Αγιά-Σοφιά

"Η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, το οποίο είναι ένα θέμα που αφορά στην ανεξαρτησία της Τουρκίας, ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία. Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές και υποδείξεις από το εξωτερικό" αναφέρει χαρακτηριστικά.

The sole decision-making authority about the status of Hagia Sophia, a matter of Turkey’s national sovereignty, is only belong to Turkey.

We do not need anyone’s call or recommendation on our own affairs.