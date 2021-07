Ανεξάρτητη αξιολόγηση: H οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία συνέβαλε σημαντικά στην ευημερία των Σύρων

Στο συμπέρασμα ότι η οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία συνέβαλε σημαντικά στην ευημερία των Σύρων και άλλων μεταναστών που κατέφυγαν στην περιοχή, καταλήγει η ανεξάρτητη στρατηγική ενδιάμεση αξιολόγηση της εν λόγω βοήθειας που παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από την Κομισιόν.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μέσω της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, κινητοποίησε βοήθεια ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στους πρόσφυγες στην Τουρκία.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση διαπιστώνει ότι η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, υπήρξε σύμβολο αλληλεγγύης και υποστήριξης προς την Τουρκία που φιλοξένησε γενναιόδωρα τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο.

Η διευκόλυνση παρείχε βοήθεια σε πρωτοφανή κλίμακα και προσέγγιση, σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση. Αυτή η βοήθεια κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των προσφύγων και στοχεύτηκε αποτελεσματικά.

Ωστόσο, η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να μετριάσει τις κοινωνικές εντάσεις για τους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας στρατηγικής κοινωνικής συνοχής.

Καλεί επίσης την ΕΕ να κάνει περισσότερα για να προσεγγίσει ορισμένους πρόσφυγες που είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια.

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να βασιστεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στη λήψη αποφάσεων βάσει της κοινοτικής μεθόδου για να διοχετεύσει περαιτέρω υποστήριξη στην Τουρκία.

Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24-25 Ιουνίου, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα παρέχει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2023, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε σχετικά σήμερα ότι "δέκα χρόνια μετά τη σύγκρουση στη Συρία, οι εταίροι μας στην περιοχή εξακολουθούν να φέρουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους. Είναι η συλλογική πρόκληση να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες και να στηρίξουμε αυτούς που τους φιλοξενούν. "

Ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης, Olivér Várhelyi, τόνισε από την πλευρά του ότι "αυτή η αξιολόγηση αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με τη διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Θα αντλήσουμε έμπνευση από αυτή για να καθοδηγήσουμε την κινητοποίηση πρόσθετης κοινωνικοοικονομικής στήριξης ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσφυγες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ - βασική επένδυση για το μέλλον τους και τη σταθερότητα της περιοχής και πέραν αυτής. Ανυπομονώ να συνεχίσω την καλή μας συνεργασία με την Τουρκία σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. "

Η ανεξάρτητη έκθεση εκπονήθηκε υπό το συντονισμό της DG NEAR (γενική διεύθυνση γειτονίας της Κομισιόν) από την Landell Mills Ltd, με την υποστήριξη της IOD PARC και της Development Analytics και της σύμπραξης αποτελούμενης από τους Landell Mills Ltd, Adam Smith International Ltd, Le Groupe-conseil Baastel, CEval GmbH, ICON-INSTITUTE GmbH & Co. KG Consulting Gruppe, Integrity Research and Consultancy Ltd, IOD PARC, Linpico Sarl and PROMAN S.A. για λογαριασμό της Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να τη δεσμεύει.