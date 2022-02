Ανελέητοι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο: Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς - Σοκαριστικά βίντεο

«Το Χαρκίβ υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Είναι αδύνατο να πιστέψεις αν δεν το δεις...Ραγίζει η καρδιά μας. Το Αγαπημένο μας Kharkiv..Ω Θεέ μου...», σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, την ώρα που υπάρχουν πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Δείτε βίντεο που ανέβηκαν στα social media - Σκληρές εικόνες

Ukraine's interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing". If true, these are the worst faith "negotiations" recent history has seen. pic.twitter.com/rCX4lpj0ZJ