Ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί στην αποθήκη της Amazon που κατέρρευσε - Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με λεωφορείο και άλλοι μπορεί να έχουν φύγει μόνοι τους, είπε ο Φίλμπανκ και πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που ενδέχεται να αγνοούνται επειδή η αποθήκη δεν είχε "έναν καθορισμένο αριθμό μελών προσωπικού".

This is all that's left of an Amazon warehouse in Illinois after a tornado struck the building, in what's being described as a 'mass casualty event' by officials.

Several tornadoes struck a number of US states overnight, with reports of more than 50 people killed. pic.twitter.com/AG2RDadwb3