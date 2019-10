Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το βόρειο Ντάλας - Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εξάλλου το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού ήρε σήμερα όλες τις προειδοποιήσεις για καταιγίδα και δεν εξέδωσε προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων και την εφημερίδα Dallas Morning News, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ούτε θάνατοι, αλλά η αστυνομία και η πυροσβεστική πηγαίνουν πόρτα πόρτα σε ορισμένες γειτονιές κάνοντας έλεγχο για την ασφάλεια των κατοίκων.

At least one tornado touched down in the Dallas area amid stormy weather on Sunday night, tearing through structures, overturning cars and knocking out electricity for thousands. https://t.co/4jVqxocCxFpic.twitter.com/1rwdlEGFbF