Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία: Πέντε νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιθλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.
“Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο” που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.
❗️🌪🇧🇷 – A powerful tornado ravaged the small city of Rio Bonito do Iguaçu in Paraná, Brazil, late on Friday, November 7, 2025, unleashing winds exceeding 62 mph that tore roofs from homes, toppled trees and power poles, and collapsed masonry structures, leaving streets blocked… pic.twitter.com/EycrLV8vA8
