Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία: Πέντε νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριό στη Βραζιλία: Πέντε νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

08:35, 08/11/2025
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιθλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

 

“Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο” που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

 

 

