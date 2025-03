Ανεξέλεγκτη αιματοχυσία στη Συρία - Έκκληση για ειρήνη απευθύνει ο προσωρινός πρόεδρος Σάρα - Real.gr

Ο ηγέτης της Συρίας Άχμεντ Σάρα απηύθυνε σήμερα έκκληση για ειρήνη, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε εχθροπραξίες, από τις φονικότερες στα 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, μεταξύ των πιστών υποστηρικτών του εκδιωχθέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και των ισλαμιστών κυβερνώντων της χώρας.

Οι συγκρούσεις, οι οποίες σύμφωνα μια ΜΚΟ που παρακολουθεί τις εξελίξεις έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1000 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα στις ακτές προπύργιο του Άσαντ.

Μια συριακή πηγή ασφαλείας είπε ότι η ένταση των μαχών έχει μειωθεί περιμετρικά των πόλεων Λατάκια, Τζάμπλα και Μπανιγιάς, την ώρα που δυνάμεις «χτενίζουν» τις ορεινές περιοχές που βρίσκονται περιμετρικά, όπου εκτιμάται πως κρύβονται 5000 μαχητές σύμμαχοι του Άσαντ.

Ο προσωρινός πρόεδρος Σάρα προέτρεψε τους Σύρους να μην αφήσουν τη θρησκευτική βία να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

«Πρέπει να διατηρήσομε την εθνική ενότητα και την εγχώρια ειρήνη, μπορούμε να ζούμε μαζί», είπε ο Σάρα σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, σε μια ομιλία που εκφώνησε σε ένα τέμενος στη γειτονιά των παιδικών του χρόνων, στο Μάζα της Δαμασκού.

«Να είστε βέβαιοι για τη Συρία, αυτή η χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της επιβίωσης…. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Συρία είναι μεταξύ των αναμενόμενων προκλήσεων».

Syrian President Ahmad al-Sharaa led morning prayers at a mosque in Mezzeh, his childhood home, and spoke about the events of the last few days in the coastal region.

Al Sharaa described the events as “expected challenges”.

“We must preserve national unity and internal peace… pic.twitter.com/aCQoDxzBk7

— Clash Report (@clashreport) March 9, 2025