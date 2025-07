Αγγλία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε γέφυρα στο Μάντσεστερ - 15 τραυματίες - Real.gr

Ένας τραυματίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με την αστυνομία, με αποτέλεσμα 15 άτομα να τραυματιστούν. Μάλιστα από αυτό το ατύχημα, που έγινε στο Barton Lane, τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και ο ένας να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

I’m on Barton Lane in Eccles where double-decker bus has had its roof ripped off after hitting a bridge pic.twitter.com/6aGfStn3iW

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) July 21, 2025