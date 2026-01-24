Ανησυχία για ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων προς Ισραήλ και άλλες χώρες της Μ. Ανατολής - Real.gr

Μετά τις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, και την ανακοίνωση, ότι τεράστια αμερικανική στρατιωτική δύναμη πλησιάζει στη χώρα, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες αναστέλλουν η μία μετά την άλλη τις πτήσεις τους προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Ουάσινγκτον έχει ήδη περάσει από τα στενά της Μαλαισίας και κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, ενώ η Ιερουσαλήμ το βράδυ της Παρασκευής (23/1) είπε ότι το Ισραήλ ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για ένα ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν.

Ήδη, αεροπορικές εταιρείες, ευρωπαϊκές κυρίως, έχουν αρχίσει να ακυρώνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή. Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France προστέθηκε στην ολλανδική Sky, ακυρώνοντας πτήσεις προς το Ισραήλ για όλο το Σαββατοκύριακο, λόγω, της αυξημένης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Η απόφαση ακολουθεί την κίνησή της να αναστείλει το δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ έως την Κυριακή, καθώς και τις πτήσεις της προς το Ντουμπάι και τη Σαουδική Αραβία.

Την ίδια στιγμή μία δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας του Χακάν Φιντάν, σε τουρκικό κανάλι, ο οποίος είπε ότι έχει πληροφορίες ότι το Ισραήλ και όχι η Αμερική ετοιμάζει χτύπημα στο Ιράν.

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με όλη αυτή την κινητοποίηση που έχει ήδη ξεκινήσει, σκέφτεται να κάνει ένα προληπτικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν οδυνηρή τύχη σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις έχουν διαρκώς το δάκτυλο στη σκανδάλη.