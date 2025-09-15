Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια - Real.gr

Ούτε ένας μαθητής δεν εγγράφηκε φέτος στην Α’ Γυμνασίου της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για το μέλλον της Ρωμιοσύνης και των ελληνικών σχολείων στην Τουρκία.

«Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή είναι το αρχαιότερο σχολείο του Ελληνισμού. Το γεγονός ότι φέτος δεν έχουμε μαθητή στην πρώτη Γυμνασίου μας προβληματίζει πολύ. Και θα θέλαμε το σχολείο μας να βρίσκεται στην επικαιρότητα για τα τόσα σπουδαία που προσφέρει στον Ελληνισμό εδώ και αιώνες και όχι για μια τόσο δυσάρεστη είδηση», δήλωσε ο διευθυντής του αρχαιότερου σχολείου του Ελληνισμού, Δημήτρης Ζώτος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Σχολή εξακολουθεί να έχει ενεργό ρόλο. «Είμαστε ένα δραστήριο σχολείο με παρουσία στο διαδίκτυο, με εκδόσεις, με προσφορά, με συμμετοχή στα κοινά. Η Ομογένεια εδώ πρέπει να λειτουργήσει. Πρέπει να αναπνεύσει. Η Ομογένεια πρέπει να προστατεύσει ό,τι της απέμεινε. Από 60 σχολεία έχουν απομείνει μόνο τρία-τέσσερα. Ολα αυτά είναι πολύ στενάχωρα και εμείς δίνουμε καθημερινό αγώνα για να τα κρατήσουμε ζωντανά. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να χάσουμε ακόμα ένα κομμάτι της Ομογένειας».

Ο κ. Ζώτος υπενθύμισε ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή έχει περάσει και στο παρελθόν κρίσιμες περιόδους. «Πριν από 40 χρόνια πάλι δεν είχαμε μαθητές σε κάποιες τάξεις. Και υπήρξε κίνδυνος να μπει λουκέτο. Αποτρέψαμε αυτή την κατάσταση τότε. Φέτος μια παρόμοια κατάσταση φαίνεται πως αντιμετωπίζουμε, καθώς δεν έχουμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μαθητή στην πρώτη Γυμνασίου. Αλλά κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εχουμε ιστορία 571 ετών», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου εξαρτάται από την ενίσχυση της Ομογένειας και τη συνεργασία με τον ευρύτερο Ελληνισμό. «Είναι θέμα και της κοινότητάς μας να ξαναγεμίσει με μαθητές το σχολείο και των Ελλαδιτών να φέρουν τα παιδιά τους εδώ. Ερχονται πολλοί Ελλαδίτες. Εχουμε πολλά να προσφέρουμε στα παιδιά τους. Χρειάζεται όμως μία άλλη κοινοτική οργάνωση εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Να δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε να τα καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα σχολεία μας και τον Ελληνισμό. Μιλάμε για μια τεράστια παράδοση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κλείσει η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή».

Συνολικά, στα ελληνικά σχολεία της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ίμβρου, φοιτούν σήμερα 302 μαθητές. Στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης οι νέες εγγραφές για το τρέχον σχολικό έτος ανήλθαν μόλις σε 16.