Ανησυχία για τον George Clooney – Μειώνει τις εμφανίσεις στη Βενετία λόγω ασθένειας - Real.gr

\u039f George Clooney \u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03ba\u03ac\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 \u03bd\u03b1 \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c1\u03af\u03c3\u03b5\u03b9 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b5\u03bc\u03c6\u03b1\u03bd\u03af\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03bb\u03b1\u03af\u03c3\u03b9\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a6\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b2\u03ac\u03bb \u039a\u03b9\u03bd\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03bf\u03c5 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0392\u03b5\u03bd\u03b5\u03c4\u03af\u03b1\u03c2\r\n\r\n<strong><a href="https://www.instyle.gr/celebrity/celebrity-news/anisychia-gia-ton-george-clooney-meionei-tis-emfan/">\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf instyle.gr</a></strong>