Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών - Real.gr

Η ξαφνική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι έδωσε εντολή στον στρατό να ξεκινήσει εκ νέου πυρηνικές δοκιμές, προκάλεσε κύμα ανησυχίας και σύγχυσης στην Ουάσινγκτον, θέτοντας σε δύσκολη θέση ανώτατους αξιωματούχους και νομοθέτες.

Η δήλωση του Τραμπ, η οποία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης —μόλις λίγες ώρες πριν από την ακρόαση επιβεβαίωσης του ναυάρχου Ρίτσαρντ Κόρελ στη Γερουσία για τη θέση του επικεφαλής της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ (STRATCOM)— αιφνιδίασε ακόμη και την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση.

«Ζήτησα από τον στρατό να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη, αλλά σε πέντε χρόνια θα μας έχουν πλησιάσει».

Αν ο αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Κόρελ, πίστευε ότι η διαδικασία επιβεβαίωσης του διορισμού του θα ήταν τυπική, οι ελπίδες του διαλύθηκαν στις 9:04 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας με την ανακοίνωση του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης ακρόασης την Πέμπτη στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ο Κόρελ βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες ερωτήσεις για τις δηλώσεις του προέδρου, αποτυπώνοντας τη σύγχυση που προκάλεσε η ανακοίνωση στην Ουάσινγκτον και διεθνώς.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ρώτησε αν η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το διεθνές περιβάλλον και να οδηγήσει σε νέο αγώνα εξοπλισμών.

«Εφόσον επιβεβαιωθώ στη θέση του διοικητή της STRATCOM, ο ρόλος μου θα είναι να παρέχω στρατιωτικές συμβουλές για οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με τις δοκιμές», απάντησε προσεκτικά ο Κόρελ.

Σε ερώτηση του ανεξάρτητου γερουσιαστή Άνγκους Κινγκ για το αν ο Τραμπ εννοούσε δοκιμές πυραυλικών συστημάτων και όχι εκρήξεις πυρηνικών κεφαλών, ο Κόρελ απάντησε: «Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του Προέδρου — είναι πιθανό αυτή να είναι μια ερμηνεία».

Βανς: Αναγκαίες οι πυρηνικές δοκιμές για την εθνική ασφάλεια

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ξεκαθάρισαν αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές συστημάτων μεταφοράς ή στο τέλος της 33ετούς παύσης εκρηκτικών δοκιμών, που οι ειδικοί θεωρούν εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, ικανή να προκαλέσει νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και να ξυπνήσει μνήμες Ψυχρού Πολέμου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας ότι οι δοκιμές είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

«Είναι σημαντικό μέρος της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας να διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Eχουμε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, προφανώς. Οι Ρώσοι έχουν ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάποιες φορές πρέπει να το δοκιμάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί κανονικά», είπε, σπεύδοντας να προσθέσει:

«Για να είμαι σαφής, ξέρουμε ότι λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να το διατηρούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός και ο πρόεδρος απλώς θέλει να βεβαιωθεί ότι το κάνουμε».

Οι ΗΠΑ και οι περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις έχουν σταματήσει τις εκρηκτικές δοκιμές εδώ και δεκαετίες, βασιζόμενες σε προηγμένες προσομοιώσεις μέσω υπολογιστών.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκρηκτικές δοκιμές — κάτι τέτοιο θα έκανε τη χώρα λιγότερο ασφαλή», τόνισε η Τάρα Ντροζντένκο, διευθύντρια του προγράμματος παγκόσμιας ασφάλειας της Union of Concerned Scientists.

Μήνυμα προς Μόσχα και Πεκίνο

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να στείλει μήνυμα ισχύος στη Ρωσία και την Κίνα. Στην ανάρτησή του, ανέφερε πως έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να ξεκινήσει «ισότιμες» δοκιμές «άμεσα».

Μόνο η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει πυρηνική έκρηξη τον 21ο αιώνα, το 2017. Η Ρωσία, αν και έχει δοκιμάσει πρόσφατα νέα πυρηνοκίνητα όπλα, δεν έχει πραγματοποιήσει πλήρους κλίμακας έκρηξη, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει αναλόγως εάν κάποια χώρα προβεί πρώτη σε δοκιμή.

Η Κίνα, η οποία ενισχύει ταχύτατα το πυρηνικό της οπλοστάσιο, έχει επανειλημμένα απορρίψει τις αμερικανικές εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών της τόνισε πως ελπίζει οι ΗΠΑ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση του μορατόριουμ και τις υποχρεώσεις τους βάσει της Συνθήκης Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών.

Κίνδυνος για νέες εξοπλιστικές ισορροπίες

Η οργάνωση Ploughshares Fund, που προωθεί τον πυρηνικό αφοπλισμό, προειδοποίησε ότι η άρση του μορατόριουμ θα ωφελήσει τους αντιπάλους των ΗΠΑ, επιτρέποντάς τους να επιταχύνουν τη δική τους έρευνα.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τις περισσότερες πυρηνικές εκρήξεις στην ιστορία — συνολικά 1.030 από το 1945 — και διαθέτουν τεράστιο απόθεμα δεδομένων από αυτές.

«Η επιστροφή στις δοκιμές θα ωφελήσει μόνο τους αντιπάλους των ΗΠΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να καλύψουν το τεχνολογικό χάσμα», σημείωσε η οργάνωσηο Ploughshares.

Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Ενέργειας, οποιαδήποτε δοκιμή θα πραγματοποιούνταν βαθιά υπόγεια στη Νεβάδα, όπου ο νόμος προβλέπει ότι το πεδίο πρέπει να είναι έτοιμο εντός 36 μηνών για επανενεργοποίηση.

Η γερουσιαστής Τζάκι Ρόζεν, εκπροσωπώντας τη Νεβάδα, εξέφρασε την αντίθεσή της: «Η πολιτεία μου έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τις δοκιμές του 1951 έως το 1992. Θα είμαι ξεκάθαρη: δεν θα το επιτρέψω — όχι όσο είμαι εγώ εδώ».

Οργανισμός για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών: Η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών θα είναι επιβλαβής για την ειρήνη

Ο επικεφαλής του Οργανισμού της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, (ΟΣΠΑΠΔ) δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε δοκιμή πυρηνικών όπλων θα είναι επιβλαβής για τις παγκόσμιες προσπάθειες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και την ειρήνη και την ασφάλεια.

Σε ανακοίνωση του, που εκδόθηκε μετά την εντολή που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, ο Εκτελεστικός Γραμματέας του ΟΣΠΑΠΔ Ρόμπερτ Φλόιντ αναφέρει ότι γνώριζε τις δημόσιες δηλώσεις που εφιστούν την προσοχή στις υπάρχουσες ανησυχίες για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

«Οποιαδήποτε δοκιμή πυρηνικών όπλων που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε κράτος θα είναι επιβλαβής και αποσταθεροποιητική για τις παγκόσμιες προσπάθειες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Το σύστημα παρακολούθησης του ΟΣΠΑΠΔ είναι έτοιμο να καταγράψει παρόμοιες δοκιμές και να παράσχει τα στοιχεία στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη» είπε ο Φλόιντ.

«Όπως και άλλοι, βλέπω σε αυτή τη σύνθετη και απαιτητική στιγμή μια ευκαιρία για τους παγκόσμιους ηγέτες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να συνεργαστούν, σε ισότιμη βάση, για την επικύρωση της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων και τον κοινό στόχο ενός κόσμου απαλλαγμένου από δοκιμές πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Associated Press, AFP