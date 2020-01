Ανησυχεί ο Γκουτέρες για τις κινήσεις της Βόρειας Κορέας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa, Reuters, AFP

Ο Γκουτέρες συνεχίζει να τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε πλήρη και επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, σύμφωνα με το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα από τον Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Η διπλωματία είναι ο μοναδικός δρόμος προς τη διαρκή ειρήνη», τονίζεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του Γκουτέρες. «Η μη διάδοση [των πυρηνικών όπλων] παραμένει βασικός πυλώνας της διεθνούς ασφάλειας και πρέπει να προασπιστεί», προστίθεται στο κείμενο.

UN Secretary-General Antonio Guterres on Wednesday urged #DPRK to not resume the #nuclear and missile tests, said his spokesman. https://t.co/o1E6QWqmcepic.twitter.com/AGUymF82Gf