Ανησυχία για την υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ - Η ανακοίνωση από το Παλάτι

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου ITV, ο πρίγκιπας διάδοχος Κάρολος και η Καμίλα έχουν μεταβεί στο Μπαλμόραλ για να βρεθούν στο πλευρό της.

«Ολόκληρη η χώρα ανησυχεί», μετά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της βασίλισσας, δήλωσε η Λιζ Τρας. H Βρετανίδα πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι «οι σκέψεις της αλλά και αυτές ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται στο πλευρό της βασίλισσας και της οικογένειάς της».

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.