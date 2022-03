Anonymous: Από τη Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας διέρρευσαν πληροφορίες για το σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι

Οι Anonymous ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για το χακάρισμα του ιστότοπου της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας για δεύτερη φορά.

Russian FSB leaked information alerted Ukraine to assassination plot against President @ZelenskyyUa. Now, we can expect an internal power struggle within the Kremlin to overthrow the Putin regime. In the meantime, let's continue with the attacks.