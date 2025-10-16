Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ: Η Χαμάς εννοεί να τηρήσει τη συμφωνία για τους νεκρούς ομήρους - Real.gr

Quantcast
Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ: Η Χαμάς εννοεί να τηρήσει τη συμφωνία για τους νεκρούς ομήρους

01:30, 16/10/2025
Η Χαμάς έχει σκοπό να επιστρέψει στο Ισραήλ τους νεκρούς ομήρους, όπως δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, είπαν χθες Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στον θύλακο αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

