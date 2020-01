Ανταποκριτής του Economist καταγγέλλει ότι κρατήθηκε χωρίς λόγο επί 7 εβδομάδες στο Ιράν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Για ποιο πράγμα τον κατηγορούσαν; Ποιο ήταν το διακύβευμα; «Δεν έχω ιδέα, θα πρέπει να ρωτήσετε τους Ιρανούς», είπε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Μοιάζει σαφές πως [οι διάφορες ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας] δεν συντονίστηκαν», πρόσθεσε. «Ο τρόπος σκέψης τους είναι μυστήριο για μένα».

Την ημέρα της προγραμματισμένης επιστροφής του στο Λονδίνο, ο Πέλαμ τέθηκε υπό κράτηση από ανθρώπους της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης. Μολαταύτα, δεν του απαγγέλθηκε καμία κατηγορία, ούτε φυλακίστηκε.

«Ήμουν παγιδευμένος σ’ ένα πολιτικό παιγνίδι (...) που δεν είχα απολύτως καμιά δυνατότητα να επηρεάσω», τονίζει σε άρθρο του, το οποίο έγινε πρωτοσέλιδο στο περιοδικό. Το διαβατήριό του κατασχέθηκε, πάντως του επιτρεπόταν να κινείται ελεύθερα στην Τεχεράνη: να συχνάζει σε εβραϊκές συνοικίες, να συζητά με Ιρανούς, να πηγαίνει σε γάμους.

«Αλλά φυσικά δεν ήμουν εντελώς ελεύθερος. Με αστυνόμευα εγώ για λογαριασμό του καθεστώτος, ήμουν ο δεσμοφύλακας και ο λογοκριτής του εαυτού μου, έχοντας πλήρη συναίσθηση του γεγονότος ότι το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να έχει συνέπειες», γράφει ο Πέλαμ.

After a month in the company of Iran’s Revolutionary Guards, The Economist's Middle East correspondent Nicolas Pelham realised how little he understood their world view. He describes being detained in Iran, on “The Intelligence” https://t.co/OqwFcwTchQpic.twitter.com/yIzsYT6g8p