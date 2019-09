Ανταρσία εναντίον του Τζόνσον - Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης ψηφίζει κατά του άτακτου Brexit

«Το εθνικό συμφέρον πρέπει να πρωτεύει. Η αποχώρηση από την ΕΕ χωρίς συμφωνία την 31η Οκτωβρίου θα πλήξει την ευημερία μας, την ασφάλειά μας και θα θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», επιχειρηματολογεί ο Ντέιβιντ Γκοκ στο άρθρο του που δημοσιεύεται στους Τάιμς του Λονδίνου.

«Σήμερα θα ψηφίσω εναντίον της κομματικής γραμμής για πρώτη φορά τα τελευταία 14 και πλέον χρόνια που είμαι μέλος του κοινοβουλίου», ξεκαθαρίζει ο ίδιος, όπως ανέφερε το ΑΜΠΕ.

