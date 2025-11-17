Ανθεκτική ανάπτυξη στην ΕΕ και την Ελλάδα εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας - Real.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την «Φθινοπωρινή Οικονομική Πρόβλεψη» για το 2025, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ΕΕ παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Οι προβλέψεις δείχνουν πως η οικονομία της ΕΕ και της Ευρωζώνης θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με μετριοπαθή ρυθμό τα επόμενα χρόνια, με σημαντική στήριξη από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Για την Ελλάδα, οι αναλυτικές εκτιμήσεις περιλαμβάνονται ως μέρος των συνολικών τάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία του στιβαρού εργατικού δυναμικού, τη δημοσιονομική προσαρμογή, τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την αναθεώρηση της πορείας του ΑΕΠ.

Οι εφετινές φθινοπωρινές προβλέψεις εκτιμούν αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,4% στην ΕΕ το 2025 και το 2026, φτάνοντας στο 1,5% το 2027. Η ζώνη του ευρώ αναμένεται να αντικατοπτρίσει αυτήν την τάση, με το πραγματικό ΑΕΠ να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη προβλέπεται να συνεχίσει την μείωσή του, υποχωρώντας στο 2,1% το 2025 και να κυμανθεί γύρω στο 2% στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Στην ΕΕ, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει οριακά υψηλότερος, υποχωρώντας στο 2,2% το 2027.

Θετικές επιδόσεις για την Ελλάδα

Η Ελλάδα, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τις εμπορικές αναταράξεις, καταγράφει θετικές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες, με την ανάπτυξη να ενισχύεται τόσο από την εξαγωγική δραστηριότητα όσο και από την εγχώρια ζήτηση.

Η απασχόληση παραμένει ανθεκτική, καθώς η ελληνική οικονομία ευνοείται από τη σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας και την συνεχιζόμενη τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, άρα και στην Ελλάδα, αναμένεται να επανέλθει κοντά στον στόχο του 2% μέχρι το 2027, ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις από τις τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους καταναλωτές, ενώ οι εξωτερικές ανταγωνιστικές πιέσεις πιθανότατα θα συγκρατήσουν τον πληθωρισμό στα μη ενεργειακά αγαθά.

Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών -κυρίως για την άμυνα- αναμένεται να διατηρήσει το δημόσιο χρέος σε υψηλά επίπεδα. Οι ενισχύσεις από ευρωπαϊκά ταμεία και το Ταμείο Ανάκαμψης βοηθούν την απορρόφηση των πιέσεων από τη δημοσιονομική προσαρμογή.

Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα

Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της συνέχισης της δημοσιονομικής σταθερότητας, παρά την ανάγκη αύξησης των δαπανών για την άμυνα και την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης.

Οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ έχουν περιορίσει τις αβεβαιότητες που επικρατούσαν στις ανοιξιάτικες προβλέψεις, δίνοντας κάποιο πλεονέκτημα στις ελληνικές εξαγωγές, αν και το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει αδύναμο. Το ισχυρό ευρώ εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την εξωτερική ζήτηση ελληνικών προϊόντων.

Το κλιματικό ρίσκο και η μεταβαλλόμενη γεωπολιτική κατάσταση αποτελούν δυνητικούς κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η Ελλάδα αποκομίζει οφέλη από την στροφή των ευρωπαϊκών δαπανών στην εγχώρια παραγωγή και τη συμμετοχή στα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ.

Συνεχίστε τις μεταρρυθμίσεις

Η δήλωση του Αντιπροέδρου Βάλντις Ντομπροβσκις τονίζει την ανάγκη οι χώρες της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, να προχωρήσουν αποφασιστικά με μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομία, σε συνάρτηση με την απλοποίηση της νομοθεσίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κομβικό σημείο, με ορίζοντα μέτριας ανάπτυξης και προκλήσεις στους τομείς χρέους, πληθωρισμού και εξάρτησης από τις εξαγωγές – όμως συνεχίζει να είναι παράδειγμα ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.