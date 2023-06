Ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν στο βαθυσκάφος «Titan» - Φωτογραφίες από τα συντρίμμια

Η ανάλυση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν αναμένεται ότι θα προσφέρει «κρίσιμα στοιχεία για την κατανόηση των αιτιών της τραγωδίας αυτής», δήλωσε ο Τζέισον Νιούμπαουερ επικεφαλής των ερευνών του λιμενικού.

Το Titan, ένα μικρό βαθυσκάφος μήκους περίπου 6,5 μέτρων το οποίο διαχειριζόταν ιδιωτική εταιρεία, καταδύθηκε στις 18 Ιουνίου με σκοπό να φτάσει στο ναυάγιο του Τιτανικού, σε βάθος περίπου 4 χιλιομέτρων, και αναμενόταν να αναδυθεί επτά ώρες αργότερα. Ωστόσο η επαφή μαζί του χάθηκε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή του από το πλοίο Polar Prince.

Έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, έγινε γνωστό ότι το βαθυσκάφος υπέστη «καταστροφική ενδόρρηξη» λίγη ώρα μετά την κατάδυσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι πέντε επιβαίνοντες σε αυτό.

The wreckage of the "Titan" bathyscaphe was unloaded from the Horizon Arctic vessel at the Canadian Coast Guard pier. pic.twitter.com/vjy31JKCUZ