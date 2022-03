Ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε ουκρανικές πόλεις - Τι καταγγέλλει το Κίεβο - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε επίσης σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση ότι 30 λεωφορεία βρίσκονται καθοδόν προς την πολιορκημένη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους που θα απομακρυνθούν από την πόλη μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τα ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές δυνάμεις πυροβολούν προς την κατεύθυνση μιας οδού που έχει διατεθεί για την ανθρωπιστική αρωγή, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο κυβερνήτης της Σούμι Ντμίτρο Ζιβίτσκι ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πως τα πρώτα λεωφορεία έχουν ήδη αναχωρήσει από τη Σούμι για την πόλη Πολτάβα, που βρίσκεται δυτικότερα. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα δίνεται στους αναπήρους, τις έγκυες και τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία.

Σε σύντομο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον προεδρικό σύμβουλο Κιρόλο Τιμοσένκο εικονίζεται ένα κόκκινο λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν μερικοί πολίτες.

Buses and trucks of humanitarian aid head south to #Mariupol This is Orikhiv-ukrainian army tell us it is the last town on route to Mariopul they fully control.@AJEnglish@AJENews@KatyaMalofeyevapic.twitter.com/q4YGGXwyVw