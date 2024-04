«Άνθρωποι ζουν εδώ!»: Χιλιάδες κάτοικοι διαδηλώνουν στα Κανάρια Νησιά κατά του μαζικού τουρισμού

Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Άνθρωποι ζουν εδώ» και «Δεν θέλουμε να δούμε το νησί μας να πεθάνει», διαδηλωτές καλούσαν για αλλαγές στην τουριστική βιομηχανία που αντιπροσωπεύει το 35% του ΑΕΠ στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων.

Huge demonstrations ongoing in the Canary Islands, against overtourism, environmental destruction, housing crisis. pic.twitter.com/3uB9lykcfs