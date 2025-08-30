Quantcast
Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη - Real.gr
real player

Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

15:09, 30/08/2025
Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες ότι δεν θα επιτρέψουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, όπου σύμμαχοι της Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι ο Αμπάς και άλλοι περίπου 80 Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση άρνησης και ανάκλησης θεωρήσεων εισόδου από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής με έδρα τη Δυτική Όχθη.

Ο Αμπάς σχεδίαζε να παραστεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο Μανχάταν. Σκόπευε επίσης να παραστεί σε μια σύνοδο εκεί, όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε εμβρόντητο από την απόφαση για τη βίζα και επισήμανε πως αυτή παραβιάζει «τη συμφωνία για την έδρα» των Ηνωμένων Εθνών.

Βάσει μια «συμφωνίας για την έδρα» των Ηνωμένων Εθνών του 1947, οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες σε γενικές γραμμές να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Εντούτοις, η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για λόγους ασφαλείας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, ένας εκπρόσωπος Τύπου του Αμπάς, ζήτησε σήμερα από την Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την απόφασή της.

«Καλούμε την αμερικανική διοίκηση να ανακαλέσει αυτήν την απόφαση, που αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο, ιδίως τη Συμφωνία για την Έδρα μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και των ΗΠΑ, η οποία απαγορεύει την παρεμπόδιση οποιασδήποτε αντιπροσωπείας από την πρόσβαση», τόνισε σε δηλώσεις του στο Ρόιτερς.

Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών, κατά την άφιξή τους σε μια σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη σήμερα, επέκριναν την αμερικανική απόφαση.

Μια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «δεν μπορεί να υπαχθεί σε οποιονδήποτε περιορισμό στην πρόσβαση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ Σάιμον Χάρις ανέφερε πως η ΕΕ θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση «με τον σθεναρότερο τρόπο».

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ έκανε γνωστό σε μια ανακοίνωση πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμπάς προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη της Μαδρίτης, ενώ αποκάλεσε την απόφαση για τις θεωρήσεις εισόδου «άδικη».

«Η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα να ακουστεί η φωνή της στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλα τα διεθνή φόρουμ», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίκ είπε πως τα ΗΕ θα συζητήσουν το θέμα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Στο στόχαστρο ο πρίγκιπας Carl Philip της Σουηδίας – Οι επιχειρήσεις και το πρόστιμο

Στο στόχαστρο ο πρίγκιπας Carl Philip της Σουηδίας – Οι επιχειρήσεις και το πρόστιμο

16:15 30/08
«Από το Βανουάτου στη Χάγη»: Τι σηματοδοτεί η εμβληματική γνωμοδότηση για την κλιματική αλλαγή - Eξηγεί καθηγήτρια του ΕΚΠΑ

«Από το Βανουάτου στη Χάγη»: Τι σηματοδοτεί η εμβληματική γνωμοδότηση για την κλιματική αλλαγή - Eξηγεί καθηγήτρια του ΕΚΠΑ

16:00 30/08
Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί

Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί

15:51 30/08
Κόμης Nikolai: Οι ευχές του βασιλιά και της βασίλισσας της Δανίας για τα 26α του γενέθλια

Κόμης Nikolai: Οι ευχές του βασιλιά και της βασίλισσας της Δανίας για τα 26α του γενέθλια

15:45 30/08
Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

15:30 30/08
ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στο γραφείο της Βολουδάκη: Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη Δημοκρατία

ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στο γραφείο της Βολουδάκη: Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη Δημοκρατία

15:29 30/08
Η Κάγια Κάλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

Η Κάγια Κάλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

15:15 30/08
Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

15:09 30/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved