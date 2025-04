Αντιδράσεις για το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε ένα από τα λιγοστά νοσοκομεία που λειτουργούν στη Γάζα - Νεκρό παιδί - Real.gr

Ένα από τα ελάχιστα νοσοκομεία που απέμεναν σε λειτουργία στη Λωρίδα της Γάζας έγινε στόχος ισραηλινού αεροπορικού βομβαρδισμού χθες Κυριακή, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να χάσει τη ζωή του παιδί ελλείψει περίθαλψης, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα διέψευσε την κατηγορία.

Παιδί υπέκυψε «εξαιτίας της διακοπής της περίθαλψης» στο νοσοκομείο Αλ Αχλί, γνωστό επίσης ως νοσοκομείο των Βαπτιστών, στην πόλη της Γάζας, ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους. Πρόκειται για το πρώτο θύμα που αναφέρθηκε μετά την επιδρομή, που έγινε την επομένη της ανακοίνωσης του Ισραήλ πως επεκτείνει την επίθεσή του «στο μεγαλύτερο μέρος» του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, ο οποίος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, πολλά νοσοκομεία, στα οποία είχαν βρει καταφύγιο πλήθη εσωτερικά εκτοπισμένων, υπέστησαν ζημιές ή τέθηκαν εντελώς εκτός λειτουργίας εξαιτίας ισραηλινών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, τα αεροπορικά πλήγματα έγιναν «μερικά λεπτά» έπειτα από διαταγή του ισραηλινού στρατού να γίνει εσπευσμένη απομάκρυνση των πάντων, ασθενών, υγειονομικού προσωπικού και αμάχων.

«Το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το εργαστήριο, τα μηχανήματα ακτινογραφιών και το φαρμακείο καταστράφηκαν», διευκρίνισε ο Δρ. Τέντρος, σύμφωνα με τον οποίο το νοσοκομείο, 40 ασθενείς του οποίου σε κρίσιμη κατάσταση δεν κατορθώθηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, «δεν είναι σε θέση να υποδεχθεί νέους ασθενείς» άμεσα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε πως εκδόθηκε διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης. Διαβεβαίωσε πως «δεν υπήρχε ιατρική δραστηριότητα» στο ακίνητο που έγινε στόχος, και ότι «το πλήγμα δεν προκάλεσε κανένα θύμα στις τάξεις των αμάχων».

«Βγήκαμε τρέχοντας», ανέφερε η Νάιλα Ιμάντ, κάνοντας λόγο για «τεράστια έκρηξη». «Τα παιδιά μου κι εγώ είμαστε στον δρόμο. Έχουμε εκτοπιστεί πάνω από είκοσι φορές, δεν ξέρουμε πλέον πού να πάμε», είπε η σαραντάρα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

The al Ahli Arab Baptist Hospital was hit by multiple missiles, the Hamas-run health ministry said that it was one of the last ‘functioning hospitals’.

