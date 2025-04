Αντιδράσεις ηγετών για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου - Real.gr

Οι παγκόσμιοι ηγέτες, ο ένας μετά τον άλλο, αποχαιρετούν τον Πάπα Φραγκίσκο ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4) σε ηλικία 88 ετών.

Ακολουθούν τα μηνύματα των πολιτκών ηγετών ανά χώρα:

Ελλάδα

«Οι πιστοί της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θρηνούν την απώλεια του θρησκευτικού ηγέτη τους και οι απανταχού Χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος τους. Μαζί τους και κάθε πολίτης της Γης που πιστεύει στην ειρήνη, στη φιλία και στην αλληλεγγύη. Αξίες στις οποίες αφιέρωσε και τη δική του ζωή και δράση ο Πάπας Φραγκίσκος», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Πάπας Φραγκίσκου.

«Αυτές τις ώρες, η σκέψη μας στρέφεται στο ανά τον κόσμο ποίμνιο του Βατικανού. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στην ελληνική κοινότητα των Καθολικών προς την οποία εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Μακάρι η παρακαταθήκη της συνεννόησης και της αγάπης που αφήνει ο Πάπας Φραγκίσκος να βρει την καλύτερη συνέχεια», προσθέτει ο Πρωθυπουργός.

ΕΕ

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στο «Χ», αναφέρει ότι ενώνεται με τα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που θρηνούν τον θάνατο της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου. «Ήταν βαθιά συμπονετικός. Νοιαζόταν για τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας: τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή, τις ανισότητες, την ειρήνη, καθώς και για τους καθημερινούς αγώνες όλων», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, υπενθυμίζοντας παράλληλα, ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, στο πιο πρόσφατο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, πρότεινε τρεις δράσεις ώστε να επιτευχθεί «διαρκής αλλαγή»: άφεση του διεθνούς χρέους, κατάργηση της θανατικής ποινής και ανακατανομή των στρατιωτικών κονδυλίων για την εξάλειψη της πείνας. «Είθε οι ιδέες του να συνεχίσουν να μας καθοδηγούν προς ένα μέλλον ελπίδας», καταλήγει το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα.

I join the many millions across the globe who mourn the death of His Holiness Pope Francis. He was deeply compassionate. He cared about the great global challenges of our time —migration, climate change, inequalities, peace— as well as the everyday struggles of the one and all.… — António Costa (@eucopresident) April 21, 2025

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναφέρει στο «Χ»: «Ο κόσμος θρηνεί τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ πέρα από την Καθολική Εκκλησία, με την ταπεινότητά του και την αγνή αγάπη του για τους φτωχούς. Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους βιώνουν αυτή τη βαθιά απώλεια. Είθε να βρουν παρηγοριά στην ιδέα ότι η κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί όλους προς έναν πιο δίκαιο, ειρηνικό και συμπονετικό κόσμο».

Today, the world mourns the passing of Pope Francis. He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate. My thoughts are with all who feel this profound loss. May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αναφέρει: «Η Ευρώπη θρηνεί τον θάνατο της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου. Το μεταδοτικό του χαμόγελό κατέκτησε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ο ‘Πάπας του Λαού’ θα μείνει στη μνήμη μας για την αγάπη του για τη ζωή, την ελπίδα για την ειρήνη, τη συμπόνια του για την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.»

Ιταλία

«Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ποιμένας, ο θάνατός του μας θλίβει βαθιά», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου. «Είχα το προνόμιο να επωφεληθώ της φιλίας του, των συμβουλών του και της διδασκαλίας του, που δεν έλειψαν ποτέ, ούτε καν στις στιγμές της δοκιμασίας και του πόνου του», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες της.

Γερμανία

Την θλίψη του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε πριν από λίγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου με γεμίζει μεγάλη θλίψη. Θα μείνει στην μνήμη μας για την ακούραστη αφοσίωσή του στους πιο αδύναμους της κοινωνίας, στην δικαιοσύνη και στην συμφιλίωση, με οδηγό την ταπεινοφροσύνη και την πίστη στο έλεος του Θεού. Ο πρώτος Λατινοαμερικανός στην Αγία Έδρα άγγιξε τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και πέρα από τα θρησκευτικά σύνορα. Η σκέψη μου αυτή την στιγμή βρίσκεται με τους πιστούς σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι έχασαν τον ‘Αγιο Πατέρα τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei. Damit… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) April 21, 2025

«Η φωνή του θα λείψει», γράφει η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σε μήνυμά της με αφορμή τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου και κάνει λόγο για έναν Πάπα ο οποίος «παρενέβη και αγωνίστηκε για τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Ερχόταν από την “άλλη άκρη του κόσμου”. Παρενέβη, αγωνίστηκε για τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και προκάλεσε επανειλημμένα την Εκκλησία του. Το μήνυμά του ήταν για το “εδώ και τώρα”, ακόμη και αμφιλεγόμενο κάποιες φορές και δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στα ποιμαντικά ζητήματα. Η φωνή του θα λείψει», αναφέρει η κυρία Μπέρμποκ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Papst #Franziskus kam „vom anderen Ende der Welt“. Er mischte sich ein, rang für das Soziale & Menschliche. Und forderte seine Kirche immer wieder heraus. Seine Botschaft war für das Hier & Jetzt, auch mal kontrovers, nie auf das Pastorale beschränkt. Seine Stimme wird fehlen. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 21, 2025

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πάπα, έναν άνθρωπο που ήταν πάντα «στο πλευρό των πιο ευάλωτων», και απηύθυνε «τα ειλικρινέστερα συλλυπητήρια στους καθολικούς ολόκληρου του κόσμου».

Ο Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μαγιότ, προέβαλε «την κλήση ενός ανθρώπου που σε όλη τη ζωή του έδωσε μάχη για περισσότερη δικαιοσύνη και για μια ορισμένη ιδέα της ανθρωπότητας, μιας αδελφικής ανθρωπότητας». Ο γάλλος πρόεδρος εξέφρασε «τη μεγάλη οδύνη της Γαλλίας και όλου του πλανήτη» μετά την ανακοίνωση του θανάτου του πάπα σε ηλικία 88 ετών. «Σ’ αυτούς τους καιρούς του πολέμου και της αγριότητας, είχε αισθήματα για τον άλλο, για τον πιο ευάλωτο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ισπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την οδύνη του για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου και χαιρέτισε τη στράτευσή του «υπέρ της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των πιο ευάλωτων», σε μήνυμά του στο Χ μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο αργεντινός ποντίφικας άφησε «μια βαθιά κληρονομιά. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», πρόσθεσε.

Lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2025

Ολλανδία

Ο πάπας Φραγκίσκος ήταν απ’ όλες τις πλευρές ένας άνθρωπος του λαού, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σκόοφ.

«Η παγκόσμια Καθολική κοινότητα αποχαιρετά έναν ηγέτη ο οποίος αναγνώρισε τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας και προσέλκυσε την προσοχή σ’ αυτά. Με τον νηφάλιο τρόπο ζωής του, τις πράξεις υπηρεσίας και συμπόνιας, ο πάπας Φραγκίσκος ήταν πρότυπο για πολλούς -τόσο Καθολικούς όσο και μη Καθολικούς. Τον θυμόμαστε με μεγάλο σεβασμό», δήλωσε ο Σκόοφ.

Pope Francis was in every way a man of the people. The global Catholic community bids farewell to a leader who recognised the burning issues of our day and called attention to them. With his sober way of life, acts of service and compassion, Pope Francis was a role model for many… — Dick Schoof (@MinPres) April 21, 2025

Ουκρανία

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θρηνούν για την τραγική είδηση του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό, τους ανθρώπους και την εκκλησία. Ήξερε πώς να δίνει ελπίδα, να απαλύνει τον πόνο μέσα από την προσευχή και να ενθαρρύνει την ενότητα, έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Προσευχήθηκε για την Ουκρανία και του Ουκρανούς. Πενθούμε μαζί με τους καθολικούς και όλους τους χριστιανούς που στράφηκαν προς τον πάπα Φραγκίσκο για πνευματική στήριξη. Αιωνία μνήμη!».

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church. He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2025

ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος «τίμησε» τον πάπα Φραγκίσκο με ένα σύντομο μήνυμα στο Χ. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ να συναντά τον πάπα Φραγκίσκο και του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί του χθες.

Rest in Peace, Pope Francis. ✝️ pic.twitter.com/8CGwKaNnTh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2025

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε γίνει δεκτός από τον πάπα Φραγκίσκο χθες, Κυριακή του Πάσχα, μερικές ώρες πριν από το θάνατο του ποντίφικα, απηύθυνε σήμερα τις σκέψεις του «στα εκατομμύρια των χριστιανών στον κόσμο που τον αγαπούσαν».

«Είμαι ολόκαρδα με τα εκατομμύρια των χριστιανών σε όλο τον κόσμο που τον αγαπούσαν. Ήμουν ευτυχής που τον είδα χθες, παρόλο που ήταν φανερά πολύ άρρωστος. Αλλά θα τον θυμάμαι πάντα για την ομιλία που είχε κάνει τις πολύ πρώτες ημέρες της Covid. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία», δήλωσε μέσω του X ο Βανς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him. I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days… — JD Vance (@JDVance) April 21, 2025

Ρωσία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε στο πρόσωπο του πάπα Φραγκίσκου έναν «σοφό ηγέτη, διαρκή υπερασπιστή των υψηλών αξιών του ουμανισμού και της δικαιοσύνης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στην ρωσική ορθόδοξη και την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, καθώς και την εποικοδομητική διάδραση ανάμεσα στην Ρωσία και την Αγία Εδρα», αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Πούτιν.

Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, σε συλλυπητήριο μήνυμά του προς το χριστιανικό κόσμο και τις κοινότητές του στους Αγίους Τόπους, αναφέρει ότι ο πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη, της ειρήνης και της συμπόνιας, ο οποίος προώθησε τις σχέσεις με τον εβραϊκό κόσμο.

«Ένας άνθρωπος βαθιάς πίστης και απεριόριστης συμπόνιας, αφιέρωσε τη ζωή του στη ενδυνάμωση των φτωχών και στην προώθηση της ειρήνης σε έναν ταραγμένο κόσμο», δήλωσε ο Χέρτσογκ για τον Φραγκίσκο. «Ελπίζω αληθινά ότι οι προσευχές του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων (από τη Γάζα) θα απαντηθούν σύντομα», έγραψε ο ισραηλινός πρόεδρος στο X.

أتقدّم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى العالم المسيحي عامة، وإلى الطوائف المسيحية في الأرض المقدسة خاصة، في وفاة قداسة البابا فرنسيس. لقد كان البابا الراحل فرنسيس رجلًا ذا إيمان عظيم ورحمة واسعة، كرّس حياته لخدمة الفقراء في مختلف أنحاء العالم، وللدعوة إلى السلام في زمنٍ معقّد… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 21, 2025

Ιράν

Το Ιράν, μουσουλμανική χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις με το Βατικανό, εξέφρασε συλλυπητήρια για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

«Οι συνάδελφοί μου με ενημέρωσαν για την είδηση (…), υποβάλλω τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους χρισττιανούς του κόσμου», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι «προσεύχεται στον Παντοδύναμο Θεό να αναπαυθεί εν ειρήνη» ο Φραγκίσκος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ