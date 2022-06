Αντιδράσεις από το tweet του Έλον Μασκ για την «Κωνσταντινούπολη» - Γιατί έγιναν έξαλλοι οι Τούρκοι

Την οργή των Τούρκων στο Twitter προκάλεσε μια ανάρτηση του Έλον Μασκ, η οποία αναφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ένα χιουμοριστικό tweet για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης προχώρησε ο Έλον Μασκ, αναφερόμενος στον θρύλο της Κερκόπορτας.

Συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter μία φωτογραφία με την φιγούρα του «stickman» στην οποία απεικονίζεται ως ένας Βυζαντινός στρατιώτης με το κράνος του, που ξυπνάει στον ύπνο και προσπαθεί να θυμηθεί αν κλείδωσε την πύλη του κίρκου (Κερκόπορτα), από την οποία εισήλθαν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη οι Γενίτσαροι τον Μάιο του 1453.

Η ανάρτησή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους χρήστες του Twitter που σκοπεύει να εξαγοράσει έναντι του ποσού των 44 δισ. δολαρίων. Ειδικότερα, έγινε «πόλεμος» από τους Τούρκους χρήστες στα σχόλια κάτω από το tweet, καθώς αναφέρεται σε αυτήν αποκαλώντας την Κωνσταντινούπολη.

«Μην μιλάς για την ιστορία, επικεντρώσου στα κρυπτονομίσματα», συμβουλεύει ένας Τούρκος χρήστης τον Έλον Μασκ, ενώ άλλος χρήστης τονίζει ότι «δεν λέγεται Κωνσταντινούπολη, λέγεται Istanbul».

#ElonMusk This is Istanbul, not Constantinople, and it will be like this forever ...1453-∞... — K_Demirel (@Kerem_Demirell) June 18, 2022