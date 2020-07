Αντιδράσεις προκαλεί ξανά ο Τραμπ: Οι αστυνομικοί σκοτώνουν περισσότερους λευκούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: CBS

Ο θάνατος την 25η Μαΐου του Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη πυροδότησε διαδηλώσεις απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ κι έφερε στο επίκεντρο την αστυνομική βία με θύματα μαύρους.

President Trump tells @CBS_Herridge that “more White people” are dying at the hands of police than Black people. Watch excerpts on CBSN, more tonight on @CBSEveningNews and tomorrow on @CBSThisMorninghttps://t.co/NeBLT0LG0ppic.twitter.com/XIwyARJBBl