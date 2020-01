Αντικυβερνητική διαδήλωση στην Ταϊλάνδη: Αγώνας δρόμου «κατά της δικτατορίας»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP- Reuters

Οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα όπως «Ζήτω η Δημοκρατία!» και «Πραγιούτ φύγε!» ενώ έτρεξαν μια απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων, με την παρουσία της αστυνομίας να είναι έντονη. Κάποιοι μάλιστα έκαναν και τον χαιρετισμό με τα τρία δάκτυλα, σήμα των οπαδών ενός από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης και μία χειρονομία που εμπνεύστηκαν από την ταινία “The Hunger Games”.

This is easily the biggest political gathering in Thailand since the 2014 protests #??????????pic.twitter.com/FCSPHm42em