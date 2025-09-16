Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Κερκ - Real.gr

Το FBI εξετάζει ιδεολογικά κίνητρα και διαδικτυακές επαφές.

Με την εσχάτη των ποινών, τη θανατική ποινή, βρίσκεται αντιμέτωπος ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, συντηρητικού ακτιβιστή

Όπως αναφέρει το Associated Press και αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, οι εισαγγελικές αρχές στη Γιούτα προετοιμάζουν την απαγγελία κατηγοριών για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον του 22χρονου που μπορεί να επισύρει τη θανατική ποινή, βάσει της νομοθεσίας της Πολιτείας.

Όταν απαγγελθούν οι κατηγορίες, ο Ρόμπινσον έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης στην ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο. Κρατείται χωρίς εγγύηση από τη σύλληψή του και παραμένει ασαφές εάν έχει δικηγόρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου ο Κερκ συμμετείχε σε εκδήλωση και δέχτηκε πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στο διαδίκτυο και να διατηρούσε ιδεολογίες αριστερού προσανατολισμού. Στο σημείο βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά με αντιφασιστικά μηνύματα.

Το FBI συμμετέχει στην υπόθεση, ερευνώντας τις πιθανές ιδεολογικές διασυνδέσεις του Ρόμπινσον, καθώς και τη δραστηριότητά του στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κας Πατέλ, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 20 άτομα που συμμετείχαν μαζί του σε διαδικτυακές συνομιλίες μέσω της πλατφόρμας Discord, σε χώρους που σχετίζονταν με gaming και πολιτική συζήτηση.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι όσοι γνώριζαν τον Ρόμπινσον παρατήρησαν τα τελευταία χρόνια ριζοσπαστικοποίηση και μετατόπιση προς την άκρα αριστερά, ενώ φέρεται να περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο διαδίκτυο.

Οι αρχές λένε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται σε αντίθεση με την οικογένεια και τους φίλους του που έχουν καταθέσει.

Η σύντροφος του φερόμενου δράστη

Η ταυτότητα της ερωτικής συντρόφου του Ρόμπινσον η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι τρανς γυναίκα έχει ενταχθεί στη δημόσια συζήτηση, καθώς ο Κερκ είχε εκφράσει στο παρελθόν έντονες αντι-τρανς απόψεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτός ήταν ο κινητήριος λόγος της επίθεσης.

Οι ερευνητές εργάζονται για να βρουν το κίνητρο της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα την Κυριακή, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να γίνουν γνωστές μόλις ο Ρόμπινσον εμφανιστεί στην ακροαματική διαδικασία.