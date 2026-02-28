Αντίποινα από το Ιράν: Εκτοξεύει πυραύλους στο Ισραήλ - Real.gr

Πυραύλους προς το Ισραήλ εκτόξευσε η Τεχεράνη.

Σειρήνες ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους. Οι Ισραηλινοί στην περιοχή καλούνται να μεταβούν σε καταφύγια.

Εξάλλου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των Ισραηλινών για τον εντοπισμό πυραύλων, ενώ οι ισραηλινές αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν να πάνε στα καταφύγια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας λειτουργούν για την αναχαίτιση των πυραύλων. «Αυτή τη στιγμή, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιχειρεί να αναχαιτίσει και να χτυπήσει τις απειλές όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να τις εξουδετερώσει», αναφέρει ο στρατός.

🚨Breaking

Sirens are sounding around Tel Aviv, Israel. Iran may be preparing a severe retaliation.

#Iran pic.twitter.com/BRZClvJnXn — Hina Zainab (@hina98_hina) February 28, 2026

Η Τεχεράνη προετοιμάζει αντίποινα αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν και η απάντησή της θα είναι συντριπτική, προειδοποίησε νωρίτερα Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της επίθεσης έχουν γίνει πολλά υπουργεία στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Στο μεταξύ το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι επτά πύραυλοι έπεσαν σε περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «προληπτική επίθεση» εναντίον του Ιράν.

Από την πλευρά του το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύονται εναντίον “στόχων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων”.