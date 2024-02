Αντίποινα ΗΠΑ στο Ιράν με αεροπορικές επιδρομές σε Συρία και Ιράκ - Τουλάχιστον 18 νεκροί - Μπάιντεν: Αν κάνεις κακό σε Αμερικανό, θα ανταποδώσουμε

Δυο ώρες αφού έκλεισαν οι πόρτες της νεκροφόρας με τα φέρετρα, καλυμμένα με τη σημαία των ΗΠΑ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις περνούσαν στη δράση.

Η επιχείρηση, που διήρκεσε «περίπου τριάντα λεπτά», ήταν «επιτυχής», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας εκ νέου πως δεν θέλει «πόλεμο» με το Ιράν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας B-1 Lancer, διευκρίνισε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Επλήγησαν συνολικά 85 στόχοι σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες —τρεις στο Ιράκ και τέσσερις στη Συρία—, ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 18 μαχητές παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν στην ανατολική Συρία.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι βομβαρδίστηκαν θέσεις φιλοϊρανικών ένοπλων παρατάξεων στο δυτικό Ιράκ, στα σύνορα με τη Συρία.

«Παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας»

Η προεδρία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε πως η ιρακινή κυβέρνηση, η οποία καταδίκασε την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της», είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για τα πλήγματα.

Τα αμερικανικά πλήγματα εγείρουν τον κίνδυνο να υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Ιράκ και της περιφέρειας», τόνισε στρατιωτικός εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία ας Σουντάνι.

Η αμερικανική επιχείρηση έβαλε στο στόχαστρο συμπεριλαμβανομένων κέντρα διοίκησης και συλλογής πληροφοριών, αποθήκες drones και πυραύλων που ανήκουν σε παραστρατιωτικούς και στις ιρανικές δυνάμεις και «διευκόλυναν τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και του (διεθνούς αντιτζιχαντιστικού) συνασπισμού», κατά το Πεντάγωνο.

BREAKING News- It has begun US is striking Syria at the moment #syria#USA#Biden2024#BidenBoompic.twitter.com/xsx4g30Ygp