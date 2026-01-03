Αντιπρόεδρος Bενεζουέλας: Δεν ξέρουμε που είναι ο Μαδούρο - Υπ. Αμυνας: Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικημένες περιοχές, θα αντισταθούμε - Real.gr

Οι διαταγές του Νικολάς Μαδούρο προς τον στρατό της Βενεζουέλας παραμένουν σε ισχύ, δήλωσε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, απαιτώντας από τις ΗΠΑ «απόδειξη ζωής» του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής τους από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Το Καράκας, όπως είπε η ίδια, δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος της χώρας ούτε η σύζυγός του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο μετά την έναρξη μιας «επίθεσης μεγάλης κλίμακας» στη Βενεζουέλα.

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες υποστήριξε ωστόσο ότι ο Μαδούρο «έχει δώσει πολύ σαφείς εντολές στις Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις (…) ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα σχέδια για την πλήρη άμυνα του έθνους. Οι οδηγίες του Προέδρου Μαδούρο έχουν δοθεί».

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, ανακοίνωσε «μαζική ανάπτυξη» όλων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Ο βενεζουελανός υπουργός ‘Αμυνας, με ηχογραφημένη ομιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγόρησε σήμερα τα χαράματα τον αμερικανικό στρατό ότι «έπληξε κατοικημένες ζώνες» κατά την επίθεσή του στη Βενεζουέλα, υποσχόμενος επίσης μαζική ανάπτυξη όλων των στρατιωτικών μέσων της χώρας.

⚡️⚠️🇺🇸🇻🇪 Venezuela’s Defense Minister Vladimir Padrino Lopez is alive and has issued an emergency statement: ❗️”This deplorable action, far from the declared fight against narcoterrorism, is aimed “for a final regime change and our subjugation to the false symbols of American… pic.twitter.com/VjG4ytGyDu — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻 (@angeloinchina) January 3, 2026

«Οι δυνάμεις των εισβολέων (…) βεβήλωσαν το έδαφός μας (…) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Ο ίδιος υποσχέθηκε επίσης «μαζική ανάπτυξη όλων των χερσαίων, αεροπορικών, ναυτικών, ποτάμιων και βαλλιστικών οπλικών συστημάτων για τη συνολική άμυνα».

Αμερικανός γερουσιαστής: Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ – Τελείωσε η στρατιωτική επιχείρηση

Ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να δικαστεί στις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

«(Ο Ρούμπιο) προβλέπει πως δεν υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», έγραψε ο Λι στο X ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, όπως είπε.

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.