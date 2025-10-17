Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Ψέμα» τα περί συνωμοσίας μου με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία - Real.gr

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες διέψευσε χθες Πέμπτη πως διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία, όπως υποστήριξε δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας.

Η Miami Herald ανέφερε νωρίτερα χθες ότι η κ. Ροδρίγκες και ο αδελφός της Χόρχε, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την εκδίωξη του προέδρου Μαδούρο και την παραμονή τους στην εξουσία, χωρίς να αποκαλύψει ποιες είναι οι πηγές της.

«Ψέμα! Άλλο ένα μέσο ενημέρωσης συνεχίζει τη βρομιά του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου Ροδρίγκες μέσω Telegram.

«Η μπολιβαριανή επανάσταση υπολογίζει στην ανώτερη πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ενωμένη γύρω από τη λαϊκή βούληση», συνέχισε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της ίδιας στο πλευρό του αρχηγού του κράτους με λεζάντα: «μαζί και ενωμένοι με τον πρόεδρο Μαδούρο».

Κατά τη Miami Herald, η κ. Ροδρίγκες έκανε την πρόταση μέσω επαφών στο Κατάρ, χώρα που έχει διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο σε ανταλλαγές κρατουμένων των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει επτά πολεμικά πλοία και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική κι άλλο ένα πολεμικό στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο ελιγμών που παρουσιάζει ως επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, που έχει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της Μαδούρο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα πως έχει διατάξει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε από τις αρχές Σεπτεμβρίου τουλάχιστον πέντε πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτόν μετέφεραν ναρκωτικά. Τα πυραυλικά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 27 ανθρώπους, με βάση όσα έχουν ανακοινώσει ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

«Μπορεί κανένας να πιστέψει ότι η CIA δεν δρα στη Βενεζουέλα εδώ και 60 χρόνια; Μπορεί κανένας να πιστέψει ότι η CIA δεν συνωμοτεί εδώ και 26 χρόνια εναντίον του κομαντάντε (σ.σ. «διοικητή», του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο) Τσάβες κι εναντίον μου;», σχολίασε χθες ο κ. Μαδούρο, κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης.