Αντιπροσωπεία της Χαμάς συναντάται στο Κάιρο με αξιωματούχους από την Αίγυπτο και το Κατάρ - Real.gr

Αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια, θα συναντηθεί σήμερα στο Κάιρο με αξιωματούχους από την Αίγυπτο και το Κατάρ για να συζητήσουν την εύθραυστη εκεχειρία και τη μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Η πηγή διευκρίνισε ότι θέμα της συνάντησης με τους μεσολαβητές στο Κάιρο θα είναι κυρίως «τα δεκάδες ισραηλινά πλήγματα» που προκάλεσαν χθες «δεκάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας».

Η Αίγυπτος και το Κατάρ μεσολαβούν εδώ και καιρό μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Εξάλλου «η αντιπροσωπεία, μαζί με πολλούς ηγέτες του κινήματος, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους και θέμα τον ενδοπαλαιστινιακό διάλογο, τον οποίο θα φιλοξενήσει σύντομα η Αίγυπτος», σημείωσε η ίδια πηγή.

Η Αίγυπτος έχει ήδη φιλοξενήσει πολλές συναντήσεις των παλαιστινιακών πολιτικών κινημάτων, κυρίως των δύο βασικών πολιτικών ομάδων — της Χαμάς και της Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, αντιπάλων εδώ και δεκαετίες.

«Αυτός ο διάλογος έχει στόχο να ενώσει την παλαιστινιακή πολιτική και να καταπιαστεί με βασικά ζητήματα, κυρίως το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τη σύσταση μιας επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα», δήλωσε η πηγή αναφερόμενη στη μεταβατική αρχή που θα αποτελείται από τεχνοκράτες υπό την εποπτεία επιτροπής με επικεφαλής τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς έχει ήδη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλοί Παλαιστίνιοι πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί τους τελευταίους μήνες στη σύσταση μιας ομάδας Παλαιστίνιων που δεν πρόσκεινται σε κανένα κίνημα, η οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Άλλη ενημερωμένη πηγή δήλωσε ότι «οι επαφές και οι προσπάθειες των μεσολαβητών επέτρεψαν χθες το βράδυ να αποκατασταθεί η ηρεμία και να ενεργοποιηθεί και πάλι η εκεχειρία στη Γάζα». Πρόσθεσε επίσης ότι «οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις ισραηλινές παραβιάσεις».